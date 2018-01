Polícia descobre carga de contrabando na zona sul de São Paulo

Através de uma denúncia anônima, a Polícia Militar descobriu uma carga de contrabando na rua João Ribeiro Peixoto, 51, no Jardim Nakamura,zona sul de São Paulo. Duas pessoas foram presas no local. Segundo a PM, foram encontrados cigarros, DVDs piratas, 700 cartões para clonagem de cartões de crédito, brinquedos e materiais de autopeças. Já foi solicitada a perícia do Instituto de Criminalística no local para a posterior apreensão do material.