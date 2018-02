Polícia descobre bingo clandestino dentro de sobrado na Vila Mariana

SÃO PAULO - Policiais militares estouraram, por volta das 22 horas de terça-feira, 16, um bingo montado no interior de um sobrado na Vila Mariana, zona sul da capital paulista, após uma ligação feita ao Disque-Denúncia 181.

No local, uma casa azul aparentemente abandonada, foram apreendidas 40 máquinas de videobingo. Segundo a PM, havia 15 pessoas dentro do imóvel, cinco delas funcionárias.

À paisana, os policiais se aproximaram do sobrado, verificaram o movimento e chegaram ao portão. Entraram em contato com os supostos moradores da casa por interfone e pediram para entrar, mas como o portão não foi aberto, tiveram que acionar os bombeiros para que a entrada fosse arrombada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao perceber que os policiais entrariam de qualquer jeito, um dos funcionários foi até o portão, permitindo o acesso normal da PM, que não localizou drogas nem armas dentro do sobrado.

As 15 pessoas foram encaminhadas para o 8º Distrito Policial, do Brás/Belém, onde permaneceriam presas somente as que fossem procuradas pela justiça.