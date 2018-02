Polícia descobre apartamentos usados como laboratórios de drogas em SP

SÃO PAULO - Acusado de refinar pasta base de cocaína, transformando-a em pó e pedras de crack, prontos para o consumo, o mecânico Weber Cancian de Oliveira, de 38 anos, conhecido como "Alemão", procurado por roubo, foi detido, pela Polícia Civil, na noite de quarta-feira, em seu apartamento, dentro do Conjunto Habitacional Jardim Mabel, na Rua Paulo Tapajós, no Itaim Paulista, extremo leste da cidade de São Paulo.

Os agentes do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), além da droga, apreenderam no apartamento duas armas - revólver calibre 38 e uma pistola calibre 7.65. Segundo o delegado Júlio César Teixeira, a droga refinada abastecia pontos de vendas da região, e há a suspeita de que Oliveira também praticasse roubos. Ele foi autuado por tráfico de drogas. O mecânico já tinha passagens por roubo, receptação, porte de arma e formação de quadrilha.

Outro caso. Um menor foi apreendido por volta das 21h de quarta-feira em um apartamento usado para a mistura e distribuição de drogas na Rua Amaral Gurgel, na região central da capital. A Polícia Militar deteve o adolescente de 17 anos após ele tentar fugir ao ver a viatura em patrulhamento.

A equipe da Força Tática do 7º Batalhão da PM viu menor e outro suspeito no cruzamento da Rua Araujo com a Consolação. Ao avistarem a viatura, ambos saíram correndo, sendo acompanhados pelos policiais. "Na perseguição perdemos de vista um dos fugitivos, mas vimos quando o outro entrou em um prédio residencial. Subimos pela escada e o detivemos quando tentava entrar em um dos apartamentos, no 7º andar. Dentro encontramos drogas, munições, equipamentos de refino, dólares e euros", contou o soldado Gustavo Moura, que participou da ação.

O menor já havia sido apreendido seis meses antes, na região da Bela Vista, também com drogas. "Ele nos contou que migrou para este apartamento após ter se desentendido com um traficante da Bela Vista". O apartamento tinha sido alugado há 15 dias e estava pouco mobiliado.

Na residência foram encontrados dois mil pinos plásticos de acondicionamento de cocaína para venda, 80 pinos com cocaína, duas balanças de precisão, um caderno com receita de preparo da droga, cinco munições calibre 38, 106 dólares, cinco euros e R$ 120. Ao todo foram apreendidos cerca de quatro quilos de droga. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial.