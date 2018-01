Polícia descarta ligação entre assalto a shopping de Santana e outros roubos

SÃO PAULO - Segundo o delegado José Antônio Nascimento, titular da Delegacia de Repressão a Assalto de Joias do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), a polícia descarta a possibilidade de o assalto às duas joalherias no Santana Parque Shopping, ocorrido neste sábado, 7, ter ligação com os outros crimes do tipo que aconteceram na cidade de São Paulo nos últimos meses.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As imagens do circuito de segurança do shopping revelam que os envolvidos teriam em média 20 anos, e se separam em grupos para invadir as lojas. Dois suspeitos são vistos claramente no vídeo. Para a polícia, os bandidos não aparentam ser criminosos "especializados."

Os investigadores acreditam que cerca de 14 pessoas estariam envolvidas neste último assalto, que deu um prejuízo de aproximadamente R$ 251 mil às lojas, a maioria em alianças. Na Casa das Alianças, teriam sido levados R$ 221 mil - desse total, apenas R$ 1.100 em espécie. Na JK Alianças, o prejuízo foi de R$ 30 mil.

O delegado nega que o assalto à joalherias em shoppings esteja "na moda". Para ele, o que mais atrai a atenção de assaltantes para esta modalidade é a facilidade de receptação dos produtos roubados. Como as alianças podem ser derretidas, o atual preço pago pelo ouro seria um fator levado em consideração pelos criminosos.

O delegado Nascimento também afirmou que a quantidade levada nesse tipo de roubo não pode ser considerada como grave. "Teríamos uma situação complicada se registrássemos um roubo desse por semana, mas estamos com uma média de um crime a cada 30 dias", explicou.

A polícia investiga ainda em que circunstância teriam sido feitos os disparos de tiros, dentro e fora do shopping. "Houve um disparo externo, na área do estacionamento. Não identificamos se houve troca de tiros ou se foram apenas disparos unilaterais", disse o delegado, que confirmou a presença de um policial civil reformado na cena. Ele estaria fazendo compras na Casa das Alianças no momento do assalto. O policial afirmou a Nascimento que, apesar de estar armado, não efetuou nenhum disparo.

Depoimentos de funcionários das lojas, seguranças e outras testemunhas serão colhidos durante a investigação. O segurança Alex Pinto foi atingido no rosto e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Mandaqui. Seu estado é gravíssimo.