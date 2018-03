Segundo o delegado Manoel Camassa, titular do 80.º DP, Furlan entrou em um supermercado e tentou fazer compras, mas o caixa desconfiou e não aceitou o dinheiro. Ele saiu do mercado e entrou em uma loja ao lado, onde comprou um caldeirão e carne. Recebeu R$ 57 de troco. O caixa do mercado, no entanto, viu e chamou a polícia, que o deteve. Em seu bolso havia mais duas notas falsas. Furlan negou o crime.