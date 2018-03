Polícia da UPP recolhe 15 explosivos no Rio Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro do São João, no Engenho Novo, na zona norte do Rio, apreenderam 11 explosivos e quatro granadas na favela, além de um quilo de cocaína e 23 pedras de crack. Na Favela da Coreia, em Senador Camará, zona oeste da capital fluminense, dois supostos traficantes morreram durante confronto com policiais.