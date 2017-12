Polícia dá dicas sobre uso de celular Quem gosta de postar nas redes sociais durante eventos deve se controlar, para reduzir o risco de o celular ser furtado, como ocorreu na Virada Cultural e no Festival Lollapalooza. Ontem, a PM deu dicas e sugeriu aos frequentadores que evitem falar ao telefone ao caminhar - o melhor é encostar em uma parede. Outra dica é não identificar os contatos na do telefone agenda com grau de parentesco.