Polícia confirma que cães mataram emas no Zoo Safári de SP

SÃO PAULO - A Polícia Civil confirmou nesta terça-feira, 28, que a morte das 11 emas no Zoo Safári, na zona sul de São Paulo, foi provocada por três cães vira-latas. As hipóteses de envenenamento ou de qualquer outro tipo de intervenção humana foram totalmente descartadas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, um dos cachorros já foi capturado e encaminhado ao Centro de Zoonose. Os outros dois cães estão sendo procurados e devem ser levados para o mesmo local. Eles teriam entrado no zoo por baixo de um portão. Por isso, a Fundação Parque Zoológico, responsável pelo Zoo Safári, reforçou a segurança no local.