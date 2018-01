Polícia conclui que Mary Vieira Knorr matou as duas filhas

As investigações da Polícia Civil concluídas nesta sexta-feira, 20, apontam que Mary Vieira Knorr matou as duas filhas, Paola Knorr Victorazzo, de 13 anos, e Giovanna Knorr Victorazzo, de 14 no último sábado. "Durante as investigações não se apurou que poderia ter sido outra pessoa", afirmou o delegado Gilmar Contrera, titular do 14° DP (Pinheiros), responsável pelo caso. A prisão em flagrante de Mary foi convertida em preventiva pela Justiça após a finalização do inquérito. Isso significa que ela ficará presa sem que haja um prazo final para que seja libertada.

Com a conclusão dos laudos da perícia na semana que vem, será possível identificar a causa mortis das meninas, que, segundo o delegado, foi por sufocação ou envenenamento. A polícia tentou ouvir Mary por três vezes, sem sucesso. "Hoje, mais uma vez ela permaneceu calada, recusando-se a responder a todas as minhas perguntas". O médico afirmou a Contrera que ela estaria em condições de falar e que os remédios não influenciariam nas suas respostas. Mary continuava internada no Hospital Universitário até a noite de sexta, sem previsão de alta.

Entenda o caso. As duas adolescentes foram encontradas mortas em casa no sábado no Butantã, zona oeste de São Paulo. Havia ainda um cachorro morto com um saco plástico amarrado na cabeça. A mãe das vítimas foi encontrada no chão da sala e afirmou que havia matado as filhas e que queria morrer, segundo a polícia. De acordo com as investigações, Paola e Giovanna foram vistas pela última vez na quarta-feira, dia 11. Já a mãe foi a uma festa de aniversário no dia seguinte e ainda foi vista pelos vizinhos passeando com o cachorro na sexta-feira, 13, após cometer o crime.