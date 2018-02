Polícia Civil prende suspeito de matar estudante da USP

SÃO PAULO - Policiais civis da Divisão de Homicídio do Departamento de Homicídio e de Proteção a Pessoa (DHPP) prenderam, na tarde desta quinta-feira, 9, um suspeito de ter assassinado no dia 18 de maio o universitário e técnico de informática, Felipe Ramos de Paiva, 24 anos, no estacionamento da Faculdade de Economia e Administração (FEA), da Universidade de São Paulo (USP).

O universitário foi encontrado morto com um tiro na cabeça no estacionamento da faculdade, ao lado de seu veículo. O carro estava com a porta do motorista aberta - uma das pernas da vítima estava dentro do automóvel.

Testemunhas disseram à polícia que o jovem havia sacado dinheiro antes de ser abordado. Ele teria reagido e acabou baleado. O saque foi feito em um posto bancário do câmpus. Após atirar contra Paiva, o suspeito fugiu.