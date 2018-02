Polícia Civil prende suspeito de esquartejar homem no centro de SP

A Polícia Civil prendeu na tarde desta sexta-feira, 4, um suspeito de matar e esquartejar homem encontrado na zona central de São Paulo. Ele foi detido e encaminhado ao 5º Distrito Policial (DP), na Aclimação.

A Polícia havia divulgado nesta quinta-feira, 3, o retrato falado do homem que aparece empurrando um carrinho em imagens de uma câmera de segurança da Guarda Civil Municipal na Rua Sabará, em Higienópolis. No local, foram encontrados dois pedaços de perna e dois pedaços de braços de um homem esquartejado no domingo, 23. A imagem foi feita a partir das câmeras de segurança.

De acordo com o delegado do DHPP Itagiba Franco, a polícia não conseguiu encontrá-lo para prestar esclarecimentos e, por isso, divulgou o retrato. "Sabemos que ele é morador de rua e percorremos muitos abrigos tentando encontrá-lo. Não sabemos até que ponto está envolvido, mas precisamos ouvi-lo". O delegado pediu para que as pessoas liguem para polícia no número 181 caso o reconheçam.

Cabeça. A cabeça do homem esquartejado foi encontrada dentro de um saco de lixo preto na Praça da Sé, região movimentada do centro de São Paulo, na quinta-feira passada, 27. O saco foi achado por um transeunte, que suspeitou do formato redondo do conteúdo e notificou guardas civis metropolitanos que estavam no local.

Familiares de um homem desaparecido desconfiam que a cabeça encontrada na Praça da Sé, na quinta-feira passada, 27, seja de seu parente. De acordo com o delegado do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Itagiba Franco, a família viu um retrato gráfico e imagens de algumas partes da cabeça, como o bigode, por exemplo. Amostras de DNA dos parentes foram colhidas pela polícia para que sejam confrontadas com a da cabeça.