Polícia Civil prende sete suspeitos de roubar depósitos em SP

A Polícia Civil prendeu sete suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em invadir entrepostos de cargas na zona norte de São Paulo, na noite de sexta-feira, 26. O grupo foi detido enquanto planejava um novo roubo.

O grupo é responsável pela invasão de um depósito em Perus, na zona oeste no dia 1º de fevereiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as investigações apontam que pelo menos 25 pessoas participaram do crime. Eles roubaram bebidas, brinquedos e aparelhos eletroeletrônicos.

Nos porta-malas dos veículos dos presos, os policiais encontraram duas marretas, uma talhadeira, um carrinho para carregar maçarico e uma alavanca. A polícia informou que esse tipo de material é usado para a retirada de caixas eletrônicos em pontos de atendimento.