Polícia Civil prende quadrilha especializada em roubar mansões

SÃO PAULO - Cinco homens acusados de formar uma quadrilha especializada em roubos a casa de luxo foram presos neste domingo, 12, no Morumbi, zona sul de São Paulo, com munição, coletes à prova de balas e armas, entre elas um revólver roubado da Polícia Civil. O grupo é suspeito de ter tentado assaltar a casa do apresentador Fausto Silva "em passado recente", segundo a polícia.

O grupo estava em um carro roubado, com placas clonadas, na esquina das Ruas Jacundá e Ana Vieira de Carvalho. Três dos detidos já tinham mandados de prisão por roubo. Ao serem abordados, os policiais notaram que quatro dos cinco suspeitos estavam com os coletes à prova de balas. Eles teriam confessado a participação em roubos a residência, ainda segundo a polícia.

Além da arma da Polícia Civil, o grupo tinha ainda dois revólveres e uma escopeta calibre 28.

A prisão se deu após três meses de investigação do grupo, tocada pela 4.ª Delegacia da Divisão de Patrimônio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), especializada em roubos de casas e condomínios.