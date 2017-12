Polícia Civil prende mais de 800 em operação em São Paulo

A Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu 813 criminosos, entre eles 777 foragidos da Justiça, durante operação realizada na quarta-feira, 21. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação, batizada de Operação Recaptura, foi coordenada pela Divisão de Capturas do Departamento de Identificação e Registros Diversos (Dird) e teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Justiça. Veja também: Mais de 1,5 mil presos indultados em SP tornam-se foragidos Dos 777 recapturados, 147 tinham sido beneficiados pelo indulto de Natal e não voltaram às penitenciárias. A operação mobilizou 2.784 policiais em 1.019 viaturas por todo o Estado. Durante as ações, 36 pessoas foram presas em flagrante e foram registradas 589 ocorrências, entre Termos Circunstanciados e Boletins de Ocorrência. No total, foram apreendidos 103 veículos e 30.238 objetos.