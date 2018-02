Polícia Civil investiga morte de estudante da PUC após festa A Polícia Civil investiga a morte da estudante de Direito Viviane Alves Guimarães Wahbe, de 21 anos, estagiária do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, na capital paulista. Inicialmente tratado como suicídio (ela se jogou, no dia 3 de dezembro, da sacada do 7.º andar do prédio onde morava, no Real Parque, na zona sul de São Paulo), a investigação foi mudada pela polícia para "morte suspeita". Viviane havia contado à mãe que foi estuprada por um colega de trabalho.