Polícia Civil investiga mais um caso de estupro em transporte coletivo no Rio A Polícia Civil do Rio divulgou o retrato falado do suspeito de estuprar uma mulher dentro de uma van de lotação, na terça-feira passada, no bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Em uma semana, este é o quarto caso de estupro ocorrido dentro de veículos de transporte de passageiros no Grande Rio que vem à tona. Em depoimento à polícia, a vítima contou que entrou na van e sentou-se no banco do carona, ao lado do motorista. Depois que a última passageira desceu, o criminoso apontou uma arma para a mulher, seguiu com o veículo para um lugar ermo e abusou sexualmente dela. No dia 30, uma turista americana foi vítima de estupro numa van em Copacabana.