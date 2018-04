Polícia Civil investiga grupo que furta bagagens

Em dezembro, a delegacia do aeroporto registrou, em só um voo, vindo da Espanha, 25 boletins de ocorrência de malas furtadas. "Nossa maior dificuldade é saber onde a bagagem foi atacada, se no embarque ou no desembarque", explicou a delegada Larissa Caldara Prado de Andrade. De acordo com ela, os grupos que agem em Cumbica atacam a bagagem em pontos onde não há monitoramento por câmeras. "Eles aproveitam para atacar no carrinho que leva a mala do terminal para a aeronave. Mas também atacam no porão do avião, onde não há monitoramento." / FABIANO NUNES