Polícia Civil investiga ação de neonazistas na cidade de Botucatu

Além do dano causado ao bem público, há a suspeita de que grupos de skinheads estejam se organizando em Botucatu, disse o delegado responsável pela investigação.

As pichações aumentaram após manifestações realizadas em todo o País. Na cidade, houve ainda um caso de violência contra um homossexual, com possível participação de skinheads. A vítima, que foi agredida na Praça Comendador Emílio Pedutti, no centro, disse que os agressores se vestiam de forma característica e um deles tinha a cabeça raspada. Alguns suspeitos estão sendo investigados, mas até o momento ninguém foi indiciado. Fazer apologia ao nazismo, vinculado ao preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, é considerado crime pelas leis brasileiras e pode resultar em multa e prisão.