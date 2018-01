Polícia Civil apreende 15,9 toneladas de maconha em estrada do interior

SÃO PAULO - A Polícia Civil realizou na noite desta segunda-feira, 15, no interior de São Paulo uma das maiores apreensões de maconha do ano. A carga da droga - estimada em 15,9 toneladas - era transportada por um caminhão-trator e uma carreta na Rodovia SP 308, entre as cidades de Charqueado e Piracicaba, e estava escondida junto a um carregamento de milho a granel. O motorista e o seu ajudante foram presos em flagrante.

A apreensão ocorreu após investigações do 10º Distrito Policial de São Paulo (Penha) iniciadas em maio apontarem que a maconha seria entregue nesta segunda-feira na capital paulista, principalmente na zona leste. Os policiais localizaram os veículos na altura do quilômetro 99 da rodovia.

Após vistoria na carga de milho, a polícia constatou a presença de um pacote esverdeado semelhante a maconha. Toda a carga transportada foi levada a um pátio particular, onde os investigadores encontraram diversos outras embalagens contendo a mesma substância esverdeada.

A carga da droga estava dividida em cores, sinais e inscrições, o que, segundo a polícia, indicava a comunidade e o traficante a que se destinavam os entorpecentes.

A quantidade de maconha apreendida só poderá ser confirmada após a pesagem, que será feita em uma balança para veículos.