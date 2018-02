Polícia Civil faz operação contra roubos de caminhões no ABC

SÃO BERNARDO DO CAMPO - Trinta e quatro pessoas foram presas durante uma operação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, para desarticular uma quadrilha de roubo de caminhões nas principais rodovias do Estado. Denominada "Não Pare na Pista", a operação teve início às 4h30 desta terça-feira, 4, e também apreendeu um caminhão, uma empilhadeira, três carros, 40 motos e duas armas de fogo.

As investigações duraram quatro meses e, segundo a Polícia Civil, começaram com um levantamento dos índices de roubos. Nesse período, nove desmanches foram identificados e os policiais descobriram uma quadrilha especializada em desmanche, comercialização de peças e revenda de caminhões dublês em outros estados, como Paraná e Mato Grosso.

Cerca de 300 policiais e cem viaturas foram destacados para a operação, que pretendia cumprir 50 mandados de prisão e 88 de busca e apreensão. Os suspeitos foram presos em Mauá, Santo André e Diadema, cidades do ABC.