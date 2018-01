Polícia Civil faz operação contra o tráfico na Cracolândia

SÃO PAULO - A Polícia Civil já deteve para averiguação nesta quinta-feira, 25, 51 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na região da Cracolândia, no centro de São Paulo.

Os dados são resultados parciais da operação "Cidade Luz", Iniciada por volta das 14h30 desta quinta-feira, 25, e que acontece na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, visando ações contra o tráfico e o uso de drogas.

As investigações da começaram há um mês, com o uso de filmagens, fotos e investigações. A ação conta com o auxílio dos policiais da 1ª Delegacia Seccional Centro e do Grupo de Operações Especiais (GOE).

Notícia atualizada às 18h30.