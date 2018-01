Polícia Civil faz operação contra crimes no Morumbi

SÃO PAULO - A Polícia Civil fez nesta sexta-feira, 8, operação para inibir a ação de criminosos na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Cerca de 80 policiais se espalharam pelos pontos que ficaram conhecidos pelos arrastões, roubos, furtos e outros crimes contra os moradores do bairro.

Antes conhecido como região nobre, hoje o Morumbi conquistou a fama de um dos lugares com altos índices de crimes contra o patrimônio na capital.

A iniciativa partiu do novo diretor do Decap (departamento responsável por todas as delegacias da capital), Ismael Rodrigues, que assumiu o cargo no final de dezembro depois que o então diretor, Domingos Paulo Neto, foi para a Corregedoria da Polícia Civil.

Segundo Rodrigues, diminuir a violência no Morumbi é uma das prioridades de sua gestão. “Hoje, teremos viaturas caracterizadas e agentes do GOE (Grupo de Operações Especiais) uniformizados para mostrar à população que ela pode contar com a polícia. Num segundo momento, que será rápido, vamos investir na investigação para prender os criminosos que têm atuado aqui”, afirmou.

Paraisópolis. A polícia sabe que os bandidos aproveitam os horários de pico no trânsito para promover arrastões. Muitos assaltantes, segundo as investigações, se escondem ou moram em Paraisópolis, na mesma região. Nesta sexta, vários investigadores estiveram por lá revistando suspeitos. Em um bar, um adolescente foi apreendido por vender drogas.

Até as 22h30, quatro pessoas foram presas em Paraisópolis, acusadas de tráfico de drogas. Foram apreendidos tabletes e cigarros de maconha, mais de 500 pinos de cocaína, LSD, balança para pesar drogas, cartões de banco roubados e celulares.