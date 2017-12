Polícia Civil faz acordo com o MPE para ajudar no caso Dois delegados da Delegacia de Polícia de Proteção à Cidadania devem ajudar o Ministério Público Estadual a apurar os 410 casos de corrupção descobertos até agora na Operação Acerto de Contas. Os policiais terão acesso à investigação feita pelo Grupo Especial de Delitos Econômicos (Gedec), divisão do MPE responsável pelas apurações.