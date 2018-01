Polícia Civil estoura bingo clandestino na zona norte de SP

A Polícia Civil estourou um bingo clandestino na noite de terça-feira, 24, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. Nos fundos de um lavarrápido ao lado do galpão onde funcionava a jogatina, na Rua Javoraú, os policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) encontraram um depósito com centenas de monitores e cash codes (parte mais cara das máquinas de videobingo, que transforma o dinheiro recebido em créditos e armazena as notas).

Cinquenta e quatro máquinas de videobingo foram apreendidas. As jogadas no local podiam ser feitas por meio dos equipamentos eletrônicos ou do sorteio tradicional, com cartelas. As equipes do GOE chegaram à casa de jogos perto das 21h, depois de uma denúncia anônima recebida pelo Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap). O bingo se preparava para abrir. Duas funcionárias uniformizadas foram localizadas na parte interna do galpão onde funcionava a jogatina.

Clientes que chegavam para jogar notaram a movimentação da polícia e foram embora. O local, que conta com serviço de manobrista e circuito interno de câmeras de segurança, já havia sido lacrado anteriormente pela Subprefeitura Municipal de Freguesia/Brasilândia. O caso foi registrado no 72º Distrito Policial (Vila Penteado) e a subprefeitura responsável pela área foi acionada para recolher os equipamentos na manhã desta quarta-feira, 25.