Polícia Civil encontra destilaria clandestina em Carapicuíba

SÃO PAULO - Uma destilaria clandestina que funcionava numa casa de Carapicuíba, na Grande São Paulo, foi desativada pela Polícia Civil no fim da tarde de quarta-feira, 18. Duas mulheres e um jovem foram detidos no local onde as misturas dos ingredientes eram feitas e engarrafadas.

Os agentes apreenderam garrafas cheias e vazias, selos de marcas famosas de bebidas destiladas, uma prensa para colocar as tampinhas nos vasilhames, um dosador, vários tipos de corantes e outros produtos.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos disseram que faziam as misturas dos ingredientes, engarrafavam manualmente e depois punham as tampas com a prensa. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) de Osasco fizeram a perícia no local. O trio foi autuado em flagrante por falsificação e adulteração de produtos alimentícios no 1º Distrito Policial de Cotia (Caucaia do Alto).