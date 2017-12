Polícia Civil divulga lista de vítimas das chuvas de Itaoca

No fim da tarde desta quarta-feira, dia 15, a Polícia Civil divulgou as listas de mortes confirmadas, desaparecidos e feridos em Itaoca após as fortes chuvas que atingiram a cidade entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira.

Lista de mortes confirmadas, segundo a Polícia Civil

1- William Henrique Oliveira, 13 anos

2- Michele Pontes Vieira, 19 anos

3- Kaoma Emanuelle Oliveira dos Santos, 2

4- Silvano dos Santos, 39

5- Odair José de Oliveira, 36

6- Roseli Gonçalves de Freitas Mota, 30

7- Nayara Lorrana de Souza Oliveira Mota, 11 anos

8- Letícia Freitas Mota de Oliveira, 12 anos

9- Lenita de Oliveira Mota Santana, 53 anos

10- Adelina de Oliveira Mota, 43 anos

11-Valquiria Custódio Pontes da Mota, 43 anos

12- Iago Henrique Mota de Oliveira, 4 anos

13- Homem não identificado. A Polícia acredita tratar-se de Luciano Rodrigues dos Santos, de 25 anos.

Lista dos desaparecidos, segundo a Polícia Civil

1-Maikon de Oliveira Freitas Mota, 13 anos

2-Luana Mota de Oliveira, 5 anos

3-Heder Souza de Oliveira Mota, 16 anos

4-José Gonçalves da Mota Neto, 5 anos

5-Adacy José dos Santos, 75 anos

6-Arlindo de Jesus Silva, 39 anos

7-Samuel dos Santos Cardoso, 15 anos

8-Deocleciano José da Rocha, 75 anos

10 - Ziza Maria Dantas Martins dos Santos, 44 anos

11- Camila Carla Barbosa Franco, 15 anos

12- Marco Fabricio Schward

13-Suelen dos Santos, 9 anos

Feridos, que estão hospitalizados

1-Dimas de Oliveira Mota, 45 anos

2-João Vitor de Oliveira, 14 anos