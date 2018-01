Polícia Civil desmonta estoques de produtos piratas em SP

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por Delegacia Antipirataria do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), estourou, na manhã desta quinta-feira, 20, estacionamentos que armazenavam produtos falsificados na região do Brás, zona leste de São Paulo.

De acordo com o Deic, um levantamento preliminar aponta a apreensão de 1,5 milhão de itens, entre roupas, CDs, DVDs e brinquedos. Os policiais ainda apreenderam um grande estoque de etiquetas de grifes, que seriam fixados nos produtos para agregar valor.