Polícia captura 19 dos 45 menores que fugiram da Fundação Casa na zona leste

SÃO PAULO - A Fundação Casa informou que até as 8h desta quarta-feira, 19 dos 45 internos que fugiram da unidade do Itaim Paulista na noite de terça-feira, na zona leste de São Paulo, foram recapturados. Outros 26 adolescentes seguem foragidos e estão sendo alvos de buscas da Polícia Militar nesta manhã.

A fuga em massa aconteceu às 19h da terça, após os internos renderem funcionários da unidade, localizada na Rua Ari Cordovil. O tumulto começou no refeitório, quando um grupo rendeu os guardas do local usando pedaços de madeira - dois agentes ficaram feridos, de acordo com a assessoria de imprensa da fundação.

Após estourar os portões, 45 dos 46 adolescentes que estavam na unidade fugiram. O helicóptero Águia da Polícia Militar chegou a auxiliar na procura dos fugitivos ontem à noite.

A Fundação Casa informou que abriu uma sindicância para apurar o caso.

Outro caso