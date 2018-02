Polícia caça ladrões de caixa eletrônico em Itapecerica da Serra(SP)

SÃO PAULO - Policiais militares do 25º Batalhão caçam, desde as 3h30 desta sexta-feira, 26, um grupo de criminosos responsável pelo arrombamento de um dos caixas eletrônicos instalados no hall de entrada de uma agência bancária localizada na avenida Juscelino Kubitschek, no centro de Juquitiba, região metropolitana de São Paulo.

Segundo testemunhas, que ligaram para a Polícia Militar, pelo menos oito homens, alguns armados de fuzis, chegaram à agência em um Corsa e um Meriva, ambos pretos, e um Peugeot prata. Após arrobarem o caixa, os bandidos teriam levado o cofre. A quadrilha seguiu sentido capital paulista pela rodovia Régis Bittencourt.

Um dos veículos foi abandonado pelos criminosos no quilômetro 292, em Itapecerica da Serra, cidade vizinha, e os bandidos que nele estavam entraram num matagal. O helicóptero Águia da PM foi acionado para dar apoio aos policiais em terra.