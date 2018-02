Polícia caça acusado de mortes na Oscar Freire O assassino do analista de sistemas Eugênio Bozola, de 52 anos, e do modelo Murilo Rezende da Silva, de 21, já foi identificado pela polícia. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deve revelar o nome do criminoso e a motivação do duplo assassinato ainda hoje. As investigações são conduzidas em sigilo pela Polícia Civil.