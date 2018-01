Polícia busca homem que engravidou a sobrinha duas vezes

Acusado de pedofilia, José de Fátima Alves Mendes, de 31 anos, é procurado pela polícia de São Paulo. Ele é acusado de ter dois filhos com a sobrinha de 15 anos. Os abusos foram descobertos no dia 20 de março, quando a Polícia Militar foi acionada para ajudar em um parto no bairro Vila Guilherme, em Francisco Morato.

A adolescente chegou à casa dos tios quando tinha 8 anos, e desde os 11 era violentada pelo tio, com que tem dois filhos, um de 1 ano e 2 meses e outro recém-nascido. Ela era obrigada pelo tio a mentir sobre as crianças, de acordo com o boletim de ocorrência.

A adolescente acabou confessando o crime a uma vizinha. A jovem foi levada para o Hospital Estadual Carlo Lacaz e será encaminhada para o Programa de Atendimento às Vítimas de Violências Sexuais, onde ficará em um abrigo. Não há informações sobre as crianças, de acordo com a Secretária de Segurança Pública de São Paulo.