Polícia busca homem acusado de abusar e drogar menina

A Polícia Civil de Sorocaba procura um homem acusado de drogar e abusar sexualmente de uma menina de 11 anos. O crime teria ocorrido no final de semana, mas a mãe da garota só procurou a polícia na terça-feira, depois de tomar conhecimento do caso. De acordo com a mulher, a menina saiu de casa no sábado e retornou apenas no domingo. Durante esse período, ela ficou com um homem que já conhecia.

A garota contou que ele ofereceu bebidas alcoólicas e depois a obrigou a cheirar cocaína. Em seguida, fizeram sexo. Para a mãe, a garota disse que tinha sido forçada a manter relação sexual, mas negou o emprego de violência pelo acusado nas declarações à polícia. De acordo com a Polícia Civil, pela lei 2015 de agosto deste ano, o caso se enquadra como estupro por causa da idade da garota.

O resultado do exame de corpo de delito deve confirmar se ela sofreu violência. Mãe e filha moram bairro da zona norte, mesma região em que residiria o acusado. A polícia pretende apurar se houve descuido na guarda da menor pela mãe.