Polícia busca 39 e prende líderes ligados a jogos ilegais na web

As pessoas apontadas como líderes de uma quadrilha que faturava R$ 5 milhões por mês com jogos de azar na internet já foram presos pela Polícia Civil nesta terça-feira, 22, inclusive uma de Porto Alegre. Ao todo, 39 pessoas são procuradas por fazer parte do grupo. As prisões devem ser feitas em 12 Estados.

O homem detido no Rio Grande do Sul é acusado de comandar o grupo que explorava jogos de azar em cerca de 500 pontos espalhados pelo País, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

As investigações começaram em agosto de 2008 e descobriram que a quadrilha usava dois sistemas nas operações. Um dos sistemas era o fechado, que permitia a exploração dos jogos através dos sites criados pelos bandidos, usados a partir lan houses, previamente cadastradas, que ficavam com 20% dos lucros.

No sistema aberto, os jogadores podiam acessar os sites de qualquer lugar público ou de casa, fazendo as apostas com cartão de crédito e pagavam os boletos em bancos.

Estão sendo cumpridos 358 mandados de busca e apreensão e outros 39 de prisão em Alagoas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

