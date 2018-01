Polícia apura tentativa de fraude no pagamento do IPVA em São Paulo

SÃO PAULO - A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou na noite desta terça-feira, 5, que um inquérito foi instaurado para investigar denúncias de fraudes no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2016. A 3.ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), será a responsável pela condução da apuração.

Boletos com uma cobrança indevida estariam sendo distribuídos em todo o Estado desde o fim do ano passado. A polícia pede que qualquer pessoa que se sentir lesada deve registrar a ocorrência para auxiliar na apuração. A Secretaria da Fazenda do Estado divulgou, na quinta-feira da semana passada, um alerta sobre a tentativa de golpe. A pasta também teria sido informada a respeito de sites que usam o nome do governo para coletar informações pessoais de proprietários de veículos.

A secretaria destacou que há apenas duas maneiras para quitar o imposto anual: pelo site da Fazenda ou por meio de bancos credenciados. O número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) é necessário em ambos os casos. Ou seja: as correspondências enviadas para as residências dos proprietários de veículos - neste ano, 17,5 milhões foram emitidas - são apenas avisos com instruções e informações para o pagamento do imposto, e não boletos bancários.

Dois canais estão disponíveis para que contribuintes possam tirar eventuais dúvidas: o site oficial (www.ipva.fazenda.sp.gov.br) e o telefone 0800-170110 (ligação gratuita, mas só recebe chamadas de telefone fixo).