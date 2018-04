Polícia apura suposto desacato de delegada Quatro pessoas foram ouvidas ontem pela Polícia Civil no inquérito que investiga a discussão entre a delegada Daniela Rebelo, da 19.ª DP (Tijuca), e o tenente da PM Bernard Carnevale. Na madrugada de domingo, ela estava de carro na Barra da Tijuca quando foi parada por uma blitz. O PM diz que a delegada se negou a fazer o exame do bafômetro e tentou agredi-lo. Daniela nega as acusações. A carteira de motorista da delegada estava vencida desde janeiro de 2011 e seu carro não era licenciado desde 2009.