Polícia apura pirataria de TV a cabo e invasões A Polícia Civil apura um esquema que envolve pirataria de sinal de TV a cabo e roubo de residência. Integrantes da 4.ª Delegacia de Investigações sobre Roubos a Condomínios prenderam no feriado prolongado dois homens que se passavam por funcionários de uma empresa de televisão por assinatura. A informação é de que a dupla estaria envolvida em invasões de casa. As detenções ocorreram no Parque Primavera, zona leste de São Paulo, e agora a polícia tenta identificar vítimas.