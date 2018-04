Polícia apura morte de menino em piscina A Polícia Civil de Taquaritinga, na região de Ribeirão Preto, está investigando a morte por afogamento do menino João Paulo de Jesus Maria, de 5 anos, na piscina do Clube Náutico local. Na tarde de anteontem, o garoto pulou numa das três piscinas do clube, que estava sendo esvaziada, e foi sugado pela tubulação. O esvaziamento seria um procedimento normal, mas estaria faltando uma tela de proteção no fundo. As pessoas que socorreram o menino escavaram o solo com as mãos e quebraram a tubulação, mas o garoto já estava morto.