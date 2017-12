Polícia apura morte de cão para uso em ritual de magia negra

FRANCA- A Polícia Civil de Barretos investiga a morte de um cão dentro da ONG Amigos Barretenses dos Animais (ABA) que funciona em uma chácara, no interior de São Paulo. O animal apresentava sinais de que foi morto com crueldade e a instituição suspeita que possa ter sido sacrificado para que suas partes fossem usadas em um ritual de magia negra.

O cão é um vira-lata com dois meses de idade que havia sido localizado nas ruas pela ABA. Ele teve todo o sangue, a língua e parte do couro retirados do corpo. O crime repercutiu na cidade e a instituição está oferecendo R$ 500 por qualquer informação sobre os autores.

Duas pessoas foram filmadas pelo circuito de segurança da ONG, mas as imagens não estão muito nítidas, o que dificulta a identificação. A instituição cuida hoje de cerca de 200 cães e fecha no final da tarde para reabrir somente pela manhã. O ataque foi registrado na noite de domingo, 6, e descoberto na manhã seguinte.

Crueldade. O filhote estava morto no berçário com sinais de violência e sem o couro na região do pescoço e da cabeça. "Eles tiraram todo o sangue do cachorro, foi algo brutal", contou o presidente da entidade, Waldir Vieira Júnior.

O ataque contra o animal foi registrado na polícia na terça-feira, 8, e, em razão do feriado, começou a ser investigado somente nesta quinta, 10. Ainda não há pistas que levem aos autores.