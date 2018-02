Polícia aprende caminhões e mercadorias em galpão na zona leste

SÃO PAULO - Uma denúncia anônima sobre um suposto desmanche de veículos roubados levou, por volta das 21h45 de quarta-feira, 24, policiais militares do 51º Batalhão a um galpão localizado na altura do nº 75 da rua Sousa Mello, na Vila Santo Henrique, região da Penha, zona leste de São Paulo.

No imóvel, em vez de encontrar um desmanche, a PM acabou apreendendo caminhões carregados com diversos tipos de mercadorias, como eletro e utensílio domésticos, frutas e brinquedos. Ninguém foi detido pelos policiais, que, até as 2h15 desta quinta-feira, 25, ainda aguardavam pelo trabalho da perícia. Há suspeita de que as cargas sejam roubadas ou desviadas.

Não se sabe ainda se delegado do 10º Distrito Policial, da Penha, irá registrar o caso da delegacia do bairro ou se, mesmo sem a prisão de suspeitos, pedirá à PM que encaminhe os dados para o Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic).