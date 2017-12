Polícia apreendeu mais de 700 kg de drogas na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO- Policiais do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (DENARC) apreenderam, na última sexta-feira, 1, 760 kg de maconha em uma chácara em Parelheiros, na zona sul. Quatro pessoas foram presas na operação.

O trabalho de monitoramento e investigação dos policiais durou três meses. Eles localizaram o chefe de uma quadrilha responsável pela distribuição de drogas na zona sul, conhecido como Gordão, de 28 anos.

Os policiais marcaram a operação para o dia em que Gordão iria receber grande carga de drogas. Ao chegarem ao local, os policiais prenderam, além de Gordão, três suspeitos de 27 anos, 18 e 28. Também foi apreendido um Ford Fusion, um Fiat Palio, uma moto Yamaha, um Pointer e um Vectra, que eram usados no transporte das drogas.

Segundo a delegada titular Sandra Márcia Buzati, as drogas vinham do Paraguai e abasteciam aproximadamente 50 pontos de tráfico de drogas distribuídos entre os bairros de Interlagos, Jardim Mirna e Parelheiros. "As investigações continuam para prendermos o resto da quadrilha", disse Sandra.