Polícia apreende uma tonelada de maconha em Cotia

Cerca de uma tonelada de maconha foi apreendida, no início da madrugada deste sábado, 15, por guardas civis de Cotia, na parte oeste da região metropolitana de São Paulo.

Em patrulhamento pela Avenida Odair Pacheco Pedroso (antiga Estrada Velha do Maranhão), dois quilômetros após o Centro de Formação de Atletas (CFA) do São Paulo F.C., no bairro Colinas de Cotia, os guardas flagraram um grupo de pelo menos seis pessoas transferindo, de um caminhão para outros três veículos, a carga de maconha.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cinco suspeitos fugiram para o interior de um matagal e até as 2h45 eram caçados por cerca de 20 guardas civis. Um dos integrantes do grupo não conseguiu correr e foi detido no local. A carga, segundo os guardas civis, estava distribuída em pacotes de dois, cinco e dez quilos, tudo muito bem embalado e com um selo de qualidade com os seguintes dizeres: "Colômbia Puro Nino".

Foram apreendidos um Traffic, uma Sprinter, um Fiat Uno, uma moto, vários capacetes e uma balança. O grupo, após realizar o transbordo da maconha, iria seguir com os três veículos pela Rodovia Régis Bittencourt no sentido Taboão da Serra. Nenhuma arma foi encontrada com o rapaz detido.