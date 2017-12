Polícia apreende uma tonelada de maconha em carga de carne

SOROCABA - Policiais civis apreenderam uma tonelada de maconha escondida em meio a uma carga de carne, na noite de terça-feira, 17, no quilômetro 212 da Rodovia Castelo Branco, em Botucatu, no interior de São Paulo. O caminhão frigorífico que transportava a droga foi parado depois que a Polícia Civil de Botucatu recebeu uma denúncia anônima sobre o transporte do entorpecente.

Preso em flagrante por tráfico, o motorista informou que recebeu a carga no Estado de Mato Grosso e a droga seria levada para o Rio de Janeiro.

O condutor receberia R$ 70 mil para entregar o caminhão a outro motorista em Sorocaba, que completaria o percurso. O veículo e a droga foram apreendidos.

Autuado em flagrante, o motorista foi levado para o Presídio de Cerqueira César, cidade da região.