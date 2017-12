Polícia apreende um milhão de maços de cigarro em Sorocaba

SOROCABA - Mais de um milhão de maços de cigarro foram apreendidos pela Polícia Militar nesta segunda-feira, 12, em Sorocaba. A carga, contrabandeada do Paraguai, ocupava todos os cômodos de um sobrado, na zona norte da cidade.

Os policiais foram ao local depois de receber uma denúncia anônima relatando o contínuo movimento de descarga de caixas no local. Quando a PM chegou, não havia ninguém na casa - os ocupantes podem ter escapado pelos fundos.

No quintal do imóvel foram apreendidas quatro vans abarrotadas com caixas de cigarro. A carga de cigarros apreendidos foi levada em caminhões para a delegacia da Polícia Federal, na zona oeste da cidade.

O valor dos produtos apreendidos foi estimado em R$ 3 milhões. Os donos do imóvel serão intimados para prestar depoimento. Até a noite desta segunda ninguém tinha sido preso.