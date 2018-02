Polícia apreende quase duas toneladas de maconha em São José do Rio Preto

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1,7 tonelada de maconha na Rodovia Transbrasiliana, município de São José do Rio Preto, na noite desta sexta-feira, 21.

Três pessoas foram presas.Durante fiscalização de rotina, os agentes abordaram um carro na altura do km 96 da BR-153. O motorista do veículo disse que havia saído de Campo Grande, no Mato Grosso, com direção a Salto, no interior de São Paulo, onde procuraria emprego.

Na vistoria ao veículo, os policiais encontraram um rádio comunicador embutido dentro do som. Ao ser questionado sobre o rádio, o motorista confessou que fazia a escolta de um caminhão que transportava maconha.

Os PRFs comunicaram a Polícia Militar, que passou a fazer buscas pela região. Dois comparsas avisaram ao motorista do carro que estavam hospedados em um hotel da cidade. Os policiais foram até o local e localizaram o caminhão, que tinha um compartimento secreto próximo à cabine com 1.720 kg de maconha.

Um dos suspeitos disse que o caminhoneiro havia sido contratado por R$ 3 mil para trazer a droga de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para a capital paulista.

Os três presos foram autuados por tráfico de drogas e encaminhados para a Polícia Federal de São José do Rio Preto. Com eles foram apreendidos R$ 3.100 e cinco celulares.