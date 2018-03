Polícia apreende quase 100 ingressos e onze pessoas em São Paulo

Também foram apreendidos cartões de serviço com contato telefônico e R$110 em dinheiro, proveniente da venda ilegal dos convites. O material foi encaminhado para a perícia técnica no Instituto de Criminalística (IC).

A operação foi realizada do dia 28 de fevereiro ao dia 3 de março em três regiões da cidade: na avenida Olavo Fontoura, zona norte; na região do Estádio do Morumbi; e em Perdizes, na rua do Canindé e na rua Azurita, próximo a região do Sambódromo.