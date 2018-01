Polícia apreende produtos odontológicos no centro de SP

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

Policiais civis da 2ª Delegacia de Saúde Pública apreenderam nesta sexta-feira, 15, grande quantidade de produtos odontológicos em uma empresa que comercializava as mercadorias irregularmente na Rua Aurora, altura do número 983, no bairro Santa Ifigênia, centro de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os produtos não possuíam nenhum tipo de registro. O representante da empresa, o advogado Alexandre Adami foi preso em flagrante.