Polícia apreende pinos de cocaína com fotos de Bin Laden

A Polícia Civil apreendeu 25 pinos de cocaína com a foto do terrorista Osama Bin Laden, na última terça-feira, 28, em Sumaré, no interior de São Paulo. Um homem foi preso e dois menores apreendidos sob acusação de tráfico de drogas.

M.S.L., de 18 anos, foi preso em flagrante, com 50 gramas de drogas, no Jardim Luis Cia, em Sumaré. Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, que estavam com o traficante, foram apreendidos. A Polícia Civil chegou aos três por meio de uma denúncia.

Além das 43 gramas de cocaína, os policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Americana apreenderam no local duas motos - uma com M.S.L. e outra com o jovem de 16 anos -, um telefone celular, R$ 20, além de oito gramas de maconha.