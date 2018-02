Polícia apreende no Brás 7 toneladas de queijo O Departamento de Polícia e Proteção à Cidadania (DPPC) apreendeu ontem no Brás, região central de São Paulo, sete toneladas de queijo em condições impróprias para o consumo pela ausência de refrigeração. Segundo investigadores, a Vigilância Sanitária Municipal foi acionada e inutilizou os alimentos, incluindo vários potes de requeijão. Os policiais disseram ainda que o caminhão com os queijos estava carregado e iria entregar os produtos em lojas na mesma região da capital paulista.