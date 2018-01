Polícia apreende meia tonelada de drogas em bunker em Juquitiba

SÃO PAULO - Meia tonelada de drogas e mais de 30 armas de fogo foram apreendidas em um depósito subterrâneo em Juquitiba, na Grande São Paulo, a 78 km da capital, na noite desta quinta-feira,14, em operação da Rota.

O local, descoberto embaixo de uma casa na Rua Oswaldo Acursi, próximo ao km 320 da Rodovia Régis Bittencourt, parecia um bunker - abrigo antibombas muito usado nas guerras. Continha vários cômodos com paredes com grossas e o acesso só foi possível com a utilização de uma retroescavadeira.

Foram encontrados 424 kg de cocaína, 80 kg de crack e 6 kg de maconha. O armamento incluía oito fuzis, três carabinas, duas espingardas calibre 12, três submetralhadoras e 11 pistolas, de diversas marcas e calibres. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial Central de Embu.

Veja a lista completa do material apreendido:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

- 3 balanças de previsão

- 424 kg de cocaína

- 80 kg de crack

- 6 kg de maconha

- 25 kg de bicarbonato de sódio

- 9 revólveres de calibres e marcas diversas

- 11 pistolas de calibres e marcas diversas

- 3 submetralhadoras de calibres e marcas diversas

- 2 espingardas calibre 12, sem marca aparente

- 3 carabinas sem marca aparente

- 19 carregadores diversos

- 1 silenciador

- 8 fuzis, sendo 3 Colt M4 calibre 556, 3 AK 47 calibre 762, 1 calibre 556 sem marca aparente e um calibre 762 sem marca aparente.