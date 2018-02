Polícia apreende material neonazista A Polícia Civil do Rio Grande do Sul apreendeu material de apologia ao nazismo em uma casa no centro de Porto Alegre, ontem. Os agentes da 12.ª Delegacia de Polícia recolheram fotografias, CDs, camisetas, distintivos, facas, uma soqueira e um computador. O responsável pelos objetos não foi encontrado. Um vídeo chamou a atenção do delegado Paulo Cesar Jardim. Na montagem, há cenas de agressões de negros contra vítimas brancas e frases como "por nossa terra e nossa raça, nacionalismo já". Em trechos que criticam a política de cotas das universidades, aparecem o senador Paulo Paim (PT-RS) e a ex-secretária especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Matilde Ribeiro.